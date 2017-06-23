Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Американские юристы Ахметова хотят поправок в интервью экс-руководителя "Нефтегаздобыча"

Пятница, 23 июня 2017, 13:53

Юристы украинского олигарха Рината Ахметова требуют от редакции "Украинской правды" удалить из интервью с экс-руководителем "Нефтегаздобычи" Олегом Семинским отдельные части.

Об этом говорится в обращении юриста международной компании Akin Gump, направленного "Украинской правде".

Юристы называют интервью "статьей" и считают, что она содержит ряд утверждений, которые являются клеветой или ложью. Эти утверждения юристы требуют удалить.

В частности, речь идет об обвинении (иногда в форме предположения) Семинского в адрес нынешнего бенефициара компании "Нефтегазодобыча" Рината Ахметова.

Во время интервью Семинский предположил (правда, после исправления. Сначала он заявлял это со 100%-ной уверенностью), что ДТЭК Ахметова "простимулировал ГПУ не расследовать" его похищения. Также он заявил, что Ахметов также стоит за его похищением.

Юристы считают, что издание "Украинская правда" несет ответственность за суждения, высказанные Семинским, которые имеют характер клеветы и наносят ущерб личной и корпоративной репутации их клиента.

Также они указали, что интервью было распространено на медиарынке Великобритании, где Ахметов занимается бизнесом и владеет весомой репутацией.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АхметовнефтьСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Ахметов
"Метинвест" Ахметова рассчитался по облигациям 2023 года
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Компания Ахметова начала импорт электроэнергии из Европы
Последние новости
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
Все новости...
Реклама: