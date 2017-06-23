Полиция задержала злоумышленника, который грабил автомобиль Южаниной
Правоохранители задержали мужчину, который пытался ограбить автомобиль нардепа БПП Нины Южаниной.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
По его словам, несколько часов назад у одного из супермаркетов в Киево-Святошинском районе правоохранители заметили автомобиль, который подъехал на стоянку, заблокировав движение другого.
Впоследствии выяснилось, что заблокированна машина принадлежит нардепу Нине Южаниной.
"Из автомобиля, который подъехал, вышел мужчина кавказской национальности, подошел к заблокированному автомобилю и несколько раз ударил по стеклу, пытаясь проникнуть в салон и похитить сумку. Сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевской области, находившиеся в засаде неподалеку, заметили грабителя и задержали его с поличным", - сообщил Тракало.
По предварительной информации, Южанина находилась в салоне автомобиля в то время, как его пытались ограбить.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 КПК.
Его проверяют на причастность к совершению других преступлений.
Украинская правда
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