Полиция задержала злоумышленника, который грабил автомобиль Южаниной

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Пятница, 23 июня 2017, 21:37

Правоохранители задержали мужчину, который пытался ограбить автомобиль нардепа БПП Нины Южаниной.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, несколько часов назад у одного из супермаркетов в Киево-Святошинском районе правоохранители заметили автомобиль, который подъехал на стоянку, заблокировав движение другого.

Впоследствии выяснилось, что заблокированна машина принадлежит нардепу Нине Южаниной.

"Из автомобиля, который подъехал, вышел мужчина кавказской национальности, подошел к заблокированному автомобилю и несколько раз ударил по стеклу, пытаясь проникнуть в салон и похитить сумку. Сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевской области, находившиеся в засаде неподалеку, заметили грабителя и задержали его с поличным", - сообщил Тракало.

По предварительной информации, Южанина находилась в салоне автомобиля в то время, как его пытались ограбить.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 КПК.

Его проверяют на причастность к совершению других преступлений.

Украинская правда

Темы: полиция БПП
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