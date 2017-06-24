СБУ не нашла фактов причастности бойцов "Айдара" к созданию терорганизации

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Суббота, 24 июня 2017, 12:24

Следователи СБУ не получили фактических данных, свидетельствующих о совершении военнослужащими батальона "Айдар" уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 - "создание террористической организации".

Об этом говорится в сообщении СБУ от 24 июня.

"СБУ завершила проверку возможной причастности отдельных военнослужащих "Айдара" к созданию террористической организации. Следственные действия проведены во исполнение постановления Шевченковского райсуда Киева", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в ходе расследования были получены данные о совершении отдельными бывшими и действующими военнослужащими батальона "Айдар" в составе преступной группы ряда преступлений насильственного направления.

"Принято решение о передаче полученных фактических данных в Сватовский отдел полиции ГУНП в Луганской области, где уже расследуются другие правонарушения, совершенные преступной группой военнослужащих "Айдара", - отметили в Службе безопасности.

Украинская правда 

Темы: терроризм СБУ
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