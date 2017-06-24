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СБУ не знайшла фактів причетності бійців "Айдару" до створення терорганізації

Субота, 24 червня 2017, 12:24
СБУ не знайшла фактів причетності бійців Айдару до створення терорганізації

Слідчі СБУ не здобули фактичних даних, що свідчили б про вчинення військовослужбовцями батальйону "Айдар" кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 - "створення терористичної організації". 

Про це йдеться у повідомленні СБУ від 24 червня. 

"СБУ завершила перевірку можливої причетності окремих військовослужбовців "Айдару" до створення терористичної організації.  Слідчі дії проведено на виконання ухвали Шевченківського райсуду Києва", - йдеться у повідомленні. 

За даними СБУ, під час розслідування було отримано дані щодо вчинення окремими колишніми та діючими військовослужбовцями батальйону "Айдар" у складі злочинної групи низки злочинів насильницького спрямування.

"Ухвалено рішення про передачу отриманих фактичних даних до Сватівського відділу поліції ГУНП у Луганській області, де вже розслідуються інші правопорушення, вчинені злочинною групою військовослужбовців "Айдару", - зазначили у Службі безпеки. 

Як відомо, Служба безпеки України викликала на 19 червня Сергія Мельничука упізнати членів "Айдару", яких підозрюють у тероризмі. Він відкидає усі звинувачення проти його бійців та стверджує, що у серпні 2014 року його батальйон діяв спільно зі Збройними силами України.

Володимир Винник та Андрій Сухаревський, яких визнали потерпілими, заявили, що СБУ відкрила кримінальне провадження через розбійні напади позафракційного депутата Сергія Мельничука та його батальйону "Айдар" у 2014 році у Новосвітлівці Луганського області.

Українська правда 

Теми: тероризмСБУ
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