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СБУ відкрила справу проти Мельничука і "Айдару" за розбій - потерпілий

Четвер, 22 червня 2017, 16:24

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження через розбійні напади позафракційного депутата Сергія Мельничука та його батальйону "Айдар" у 2014 році у Новосвітлівці Луганського області.

Про це заявили Володимир Винник та Андрій Сухаревський, яких визнали потерпілими у цьому процесі, передають "Українські новини".

Винник заявив, що СБУ відкрила кримінальне провадження у вересні 2016 року на його заяву, яку правоохоронці відмовлялися розглядати понад три роки. Справу розслідують за статтею "створення терористичної групи" та "розбій".

Окрім того, Винник сказав, що 15 серпня 2014 року о 5-й ранку в його дім увірвались 10 п’яних бійців "Айдару", серед яких був сам Мельничук. За словами потерпілого, вони побили його зятя Андрія Сухаревського, викрали два автомобілі, 11,4 тис. доларів та 5,6 тис. гривень.

За його словами, тоді "Айдар" пограбував майже всі будинки в поселенні.

"Людей зігнали в церкву, а в цей час грабували їхні доми", - сказав він.

На запит "Української правди" щодо того, за які дії відкрили це кримінальне провадження, в СБУ не дали конкретної відповіді.

 

У СБУ лише повідомили, що Мельничука викликали на допит в якості свідка 19 червня. Також в службі повідомили, що поки деталі справи не підлягають оголошенню.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викликала на 19 червня Сергія Мельничука упізнати членів "Айдару", яких підозрюють у тероризмі. Він відкидає усі звинувачення проти його бійців та стверджує, що у серпні 2014 року його батальйон діяв спільно зі Збройними силами України.

19 червня поблизу Адміністрації президента відбулася штовханина між поліцією та айдарівцями, які протестували проти відкриття кримінального провадження на бійців батальйону.

Олег Твердь, для УП

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