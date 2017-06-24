В пятницу больше всего стреляли на Луганском направлении

За прошедшие сутки боевики чаще всего использовали тяжелое вооружение на Луганском направлении.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу.

По его словам, на это направление также пришлась львиная доля случаев нарушения перемирия. Всего здесь зафиксировано 27 обстрелов, 14 из которых из тяжелого вооружения.

Суммарное количество мин и снарядов, выпущенных боевиками в сторону сил ВСУ на Луганском направлении, превысило отметку 200.

На Донецком направлении, наоборот, зафиксирован относительный спад боевой активности оккупантов. Скажем, вблизи Авдеевки применялось исключительно легкое вооружение.

Всего на Донецком направлении за сутки произошло 8 вражеских вооруженных провокаций.

На Мариупольском направлении - 13 вооруженных провокаций, в 4 случаях использовалось тяжелое вооружение.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако двое военнослужащих получили ранения", - подтвердил также Мотузяник.

Екатерина Тищенко, УП