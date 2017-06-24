Возле Крымского установили переправу через Северский Донец

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Суббота, 24 июня 2017, 13:05

На одном из участков реки Северский Донец возле н.п.Крымское установлена временная понтонная переправа повышенной грузоподъемности.

Об этом 24 июня сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на данные ОТУ "Луганск".

"Силы АТО отреагировали на многочисленные обращения местных властей о решении проблемного вопроса транспортного сообщения в этом районе. Местные жители должны были искать объездные пути, которые обходили определенную часть асфальтированного путепровода Бахмутской трассы, контролируемой в настоящее время пророссийскими боевиками", - говорится в сообщении.

 
 
ФОТО - Пресс-центр ШТАБА АТО

Темы: Донбасс АТО транспорт
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