Возле Крымского установили переправу через Северский Донец

На одном из участков реки Северский Донец возле н.п.Крымское установлена временная понтонная переправа повышенной грузоподъемности.

Об этом 24 июня сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на данные ОТУ "Луганск".

"Силы АТО отреагировали на многочисленные обращения местных властей о решении проблемного вопроса транспортного сообщения в этом районе. Местные жители должны были искать объездные пути, которые обходили определенную часть асфальтированного путепровода Бахмутской трассы, контролируемой в настоящее время пророссийскими боевиками", - говорится в сообщении.