Поблизу Кримського встановили переправу через Сіверський Донець

На одній з ділянок річки Сіверський Донець поблизу н.п.Кримське встановлено тимчасову понтонну переправу підвищеної вантажопідйомності.

Про це 24 червня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані ОТУ "Луганськ".

"Сили АТО відреагували на численні звернення місцевої влади щодо вирішення проблемного питання транспортного сполучення в цьому районі. Місцеві мешканці мусили шукати об’їздні шляхи, що оминали певну частину асфальтованого шляхопроводу Бахмутської траси, яка контролюється проросійськими бойовиками", - йдеться у повідомленні.