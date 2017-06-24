"Перемирие": двое украинских военных погибли, двое ранены

В субботу, несмотря на перемирие, боевики 6 раз открывали огонь по силам ВСУ. Двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения и травму.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

"Несмотря на достигнутые на днях договоренности о соблюдении перемирия с сегодняшнего дня, 24 июня, российско-террористические бандформирования все же не смогли в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства. С начала суток боевики 6 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО. Впрочем, такие нарушения зафиксированы только на Донецком и Луганском направлениях. На Приморском направлении оккупанты оружия сегодня не применяли", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что в основном бандиты осуществляли обстрелы еще до 8 часов утра.

"К сожалению, не обошлось сегодня без потерь среди украинских защитников. В ходе боевых действий двое военнослужащих ВС Украины погибли. Один воин в результате вражеского обстрела получил ранения. Еще один боец ​​сил АТО получил боевую травму", - сообщили в штабе.

На Донецком направлении боевики дважды били по позициям ВС Украины. В частности, еще ночью боевики обстреляли один из украинских опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружение, а также из противотанковых гранатометов, противник на рассвете вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО вблизи Верхнеторецкого.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования еще в начале суток совершили обстрел невысокой плотности украинских позиций в районе Катериновки из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Также ночью и уже в начале второй половины дня противник дважды из автоматических станковых гранатометов обстрелял украинских воинов, которые держат оборону в районе Крымского. Кроме того, еще утром оккупанты из стрелкового оружия били по укреплениям ВСУ неподалеку Троицкого.

Украинская правда