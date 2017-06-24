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"Перемир'я": двоє українських військових загинуло, двоє поранені

Субота, 24 червня 2017, 18:31
Перемир'я: двоє українських військових загинуло, двоє поранені

В суботу, попри перемир'я, бойовики 6 разів відкривали вогонь по силах ЗСУ. Двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення і травму.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

"Незважаючи на досягнуті днями домовленості про дотримання перемир'я з сьогоднішнього дня, 24 червня, російсько-терористичні бандформування все ж не спромоглись в повному обсязі виконати взяті на себе зобов'язання. З початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Втім, такі порушення зафіксовані лише на Донецькому та Луганському напрямках. На Приморському напрямку окупанти зброї сьогодні не застосовували", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що переважно бандити здійснювали обстріли ще до 8 години ранку.

"На жаль, не минулось сьогодні без втрат серед українських захисників. В ході бойових дій двоє військовослужбовців ЗС України загинули. Один воїн внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Ще один боєць сил АТО зазнав бойової травми", - повідомили в штабі.

На Донецькому напрямку бойовики двічі били по позиціях ЗС України. Зокрема, ще вночі бойовики обстріляли один з українських опорних пунктів у південному передмісті Авдіївки зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також з протитанкових гранатометів, противник на світанку вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО поблизу Верхньоторецького.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування ще на початку доби здійснили обстріл невисокої щільності українських позицій в районі Катеринівки із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Також вночі та вже на початку другої половини дня противник двічі з автоматичних станкових гранатометів обстріляв українських воїнів, котрі тримають оборону в районі Кримського. Окрім того, ще зранку окупанти зі стрілецької зброї били по укріпленнях ЗСУ неподалік Троїцького.

Як повідомлялося 21 червня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня. Передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.

У суботу представники ОРДО звинуватили ЗСУ в зриві перемир'я.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що російсько-окупаційні війська не дотримуються перемир'я.

Українська правда

Теми: АТО
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