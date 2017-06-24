В Запорожье экс-депутату дали 7 лет за вымогательство

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Суббота, 24 июня 2017, 18:36

В Запорожье Октябрьский райсуд приговорил к 7 годам лишения свободы экс-депутата Запорожского горсовета Елену Бондаренко (фракция Партии регионов) по обвинению в вымогательстве.

Экс-депутат признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.189 УК - "вымогательство, совершенное с угрозой применения насилия над потерпевшим, по предварительному сговору группой лиц".

По данным обвинения, преступления совершались в составе преступной группы под руководством бизнесмена Евгения Анисимова, который находится в розыске, которого правоохранители считают "смотрящим" и криминальным авторитетом по прозвищу "Онисим" времен президента Януковича.

Также суд признал виновным в умышленном убийстве и умышленном причинении тяжкого телесного повреждения бывшего охранника Анисимова - Андрея Гречковского, который приговорен к 12 годам тюремного заключения.

Приговор зачитывали без присутствия обвиняемых в зале суда. Причина их отсутствия не уточняется.

Как известно, прокуратура расследует создание разыскиваемым за вымогательство бизнесменом Анисимовым ОЗУ в Запорожской области, члены которой подозреваются в отчуждении 268 объектов коммунальной собственности Запорожского горсовета в 2011-2016 годах.

Обвинения Бондаренко в вымогательстве прокуратура передала в суд в октябре 2014 года. 

Полиция также объявила в розыск подозреваемого в вымогательстве депутата Запорожского горсовета Александра валиков (ПР) в рамках расследования вымогательства денег в особо крупных размерах у владельцев компаний-перевозчиков в Запорожье преступной группировкой, возглавляемой Анисимовым.

Украинские новости

Темы: Запорожье суд
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