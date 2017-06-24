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У Запоріжжі екс-депутату дали 7 років за вимагання

Субота, 24 червня 2017, 18:36

У Запоріжжі Жовтневий райсуд засудив до 7 років позбавлення волі екс-депутата Запорізької міськради Олену Бондаренко (фракція Партії регіонів) за обвинуваченням у вимаганні.

Екс-депутата визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.189 КК - "вимагання, вчинене із погрозою застосування насильства над потерпілим, за попередньою змовою групою осіб". 

За даними обвинувачення, злочини відбувалися у складі злочинної групи під керівництвом бізнесмена Євгена Анісімова, який перебуває у розшуку, якого правоохоронці називають "смотрящім" та кримінальним авторитетом на прізвисько "Онісім" часів президента Януковича.

Також суд визнав винним у навмисному вбивстві й навмисному завданні тяжкого тілесного ушкодження колишнього охоронця Анісімова - Андрія Гречковського, якого засудили до 12 років тюремного ув'язнення.

Вирок зачитували без присутності обвинувачуваних у залі суду. Причина їх відсутності не уточнюється.

Як відомо, прокуратура розслідує створення розшукуваним за вимагання бізнесменом Анісімовим ОЗУ у Запорізькій області, члени якої підозрюються, зокрема, у відчуженні 268 об'єктів комунальної власності Запорізької міськради у 2011-2016 роках.

Обвинувачення Бондаренко у вимаганні  прокуратура передала до суду у жовтні 2014 року. 

Раніше поліція оголосила у розшук підозрюваного у вимаганні депутата Запорізької міськради Олександра Валикова (ПР) у рамках розслідування вимагання грошей в особливо великих розмірах у власників компаній-перевізників Запоріжжя злочинним угрупованням, очолюваним Анісімовим.

Українські новини

Теми: Запоріжжясуд
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