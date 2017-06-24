ГПУ обнародовала еще одно видео с Гужвой

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган обнародовала еще одно видео встречи главного редактора "Страна.UA" Игорь Гужва с собеседником относительно непубликации компрометирующих материалов против нардепов.

На новом видео лучше видно, что в разговоре участвует именно Гужва. Также видно, как он кладет на соседний стул сумку в начале разговора.

"В предыдущих видео кто-то не узнавал главного фигуранта уголовного производства о вымогательстве взятки. На этом же видео и ответ - чья это женская сумочка на стуле", - отметила Сарган.

Как сообщалось, в субботу Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.

22 июня в помещение интернет-издание "Страна" пришли с обыском, который продолжался до утра. Около 4 утра правоохранители задержали главного редактора издания Игоря Гужву.

ГПУ подозревает, что Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. Гужве вручили подозрение по ч. 3 ст 189 УК Украины.

Также ГПУ показала видеодоказательства, которые должны доказывать факт вымогательства Гужвой денег за непубликации материалов в отношении представителей Радикальной партии.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал задержанному вместе с Игорем Гужвой посреднику Антону Филипковскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение 60 суток.

Спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что задержанный по "делу Гужвы" посредник пошел на сотрудничество со следствием и дает обличительные показания относительно обстоятельств уголовного производства.

Сторона обвинения просила для Гужвы меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога более 3 млн. гривен.