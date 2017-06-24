Гужва взят под стражу с альтернативой залога 544 тыс. гривен

Главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. гривен.

Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева 24 июня.

Как заявил один из адвокатов Гужвы Андрей Смирнов, защита решает, обжаловать ли меру пресечения.

В свою очередь в комментарии журналистам адвокат Гужвы Елена Лукаш заверила: "Гужва в ближайшее время будет на свободе. Залог будет внесен".

Сам Гужва заявил, что необхидннои суммы для внесения залога у него нет, поэтому он будет обращаться за помощью.

Как сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец, у стороны обвинения есть 5 дней для обжалования данного решения суда.

"По мнению прокурора, размер залога недостаточен для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого. В связи с этим прокуратура будет обжаловать это решение в части размера залога", - сообщила Максимец.

Как известно, 22 июня в помещение интернет-издание "Страна" пришли с обыском, который продолжался до утра. Около 4 утра правоохранители задержали главного редактора издания Игоря Гужву.

ГПУ подозревает, что Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. Гужве вручили подозрение по ч. 3 ст 189 УК Украины.

Также ГПУ показала видеодоказательства, которые должны доказывать факт вымогательства Гужвой денег за непубликации материалов в отношении представителей Радикальной партии.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал задержанному вместе с Игорем Гужвой посреднику Антону Филипковскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение 60 суток.

Спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что задержанный по "делу Гужвы" посредник пошел на сотрудничество со следствием и дает обличительные показания относительно обстоятельств уголовного производства.

Сторона обвинения просила для Гужвы меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога более 3 млн. гривен.

Детальнее о деле Гужвы читайте в материале "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви".

Украинская правда