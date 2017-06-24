Подозреваемый в госизмене Безъязыков объявил голодовку

Подозреваемый в госизмене полковник ВСУ Иван Безъязыков, который находится в Лукьяновском СИЗО, объявил бессрочную голодовку.

Об этом сообщила супруга заключенного Маргарита Кушнирова, пишет "Громадське".

По ее словам, голодовку объявил не только Безъязыков, но и "бойцы "Торнадо" и другие люди".

Также она отметила, что состояние здоровья мужа не позволяет объявлять голодовку, и не знает, есть ли в СИЗО врач и следит ли он за здоровьем Безъязыкова.

"Сейчас мы договорились, если ему становится плохо, то он прекращает голодовку", - отметила жена. Она добавила, что в последний раз видела Безъязыков в начале мая.

Как известно, 13 декабря СБУ заявила, что Иван Безъязыков был завербован российскими спецслужбами.



Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыков задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

В конце декабря 2016 СБУ обнародовала телефонные разговоры завербованного полковника ВСУ Ивана Безъязыков и его жены.