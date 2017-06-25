Гужва пока не знает, будет ли вносить залог

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Воскресенье, 25 июня 2017, 01:08

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сообщил, что пока не знает, будет ли он вносить залог в 544 тысячи гривен, установленный судом.

Об этом он заявил журналистам после заседание суда, видео разместил журналист Юрий Лукашин на странице в Facebook.

Отвечая на вопрос, будет ли он вносить залог, Гужва сказал, что примет это решение, переговорив с адвокатами и друзьями.

При этом он отметил, что пока никто ему не говорил, что готов внести залог.

Гужва также заявил, что с его стороны нет состава преступления.

"С моей стороны состава преступления нет. Поэтому говорить о правильности решения могут сторона обвинения или защиты", - прокомментировал он решение суда.

Как сообщалось, в субботу Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.

22 июня в помещение интернет-издание "Страна" пришли с обыском, который продолжался до утра. Около 4 утра правоохранители задержали главного редактора издания Игоря Гужву

ГПУ подозревает, что Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. Гужве вручили подозрение по ч. 3 ст 189 УК Украины.

Также ГПУ показала видеодоказательства, которые должны доказывать факт вымогательства Гужвой денег за непубликации материалов в отношении представителей Радикальной партии.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал задержанному вместе с Игорем Гужвой посреднику Антону Филипковскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение 60 суток.

Спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что задержанный по "делу Гужвы" посредник пошел на сотрудничество со следствием и дает обличительные показания относительно обстоятельств уголовного производства.

Сторона обвинения просила для Гужвы меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога более 3 млн. гривен.

Темы: суд СМИ
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