Возле испанского побережья спасены более 200 мигрантов

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Воскресенье, 25 июня 2017, 04:37

В субботу у южного побережья Испании были спасены более 200 мигрантов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на морскую поисково-спасательную службу Испании.

Отмечается, что мигранты были обнаружены дрейфующими в шести лодках. Три судна были спасены в Гибралтарском проливе, остальные – у южного побережья Испании Альмерии.

Ранее на этой неделе в Средиземном море были спасены еще 414 мигрантов.

Агентство сообщает, что в прошлом году были спасены 6 726 мигрантов при попытке попасть в Испанию по морю.

Темы: миграция
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