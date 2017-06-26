В Колумбии затонул корабль со 150 пассажирами

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Понедельник, 26 июня 2017, 04:07

На северо-западе Колумбии в результате кораблекрушения погибли не менее девяти человек.

Об этом сообщает BBC.

Четырехпалубное прогулочное судно потерпело крушение на водохранилище Пеньоль, расположенном у туристического города Гуатапе.

Судя по видеозаписи кораблекрушения, опубликованной в Твиттере издания Noticias Caracol, судно погрузилось под воду наполовину за полминуты.

На видео можно разглядеть, как люди выпрыгивают из тонущего судна. На помощь им подошли несколько небольших лодок. Около 28 человек остаются пропавшими без вести.

Военно-воздушные силы страны ведут спасательную операцию.

Капитан пожарной службы Луис Бернардо Моралес, участвующий в спасательной операции, сообщил, что судно потерпело крушение, находясь совсем недалеко от порта.

"Мы не знаем, была ли причиной затопления судна техническая неисправность, был ли это перегруз или что-то связанное с течениями", - сказал агентству Франс-пресс.

Гуатапе - это муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Город находится в 400 километрах от столицы Колумбии Боготы.

Это популярный в Колумбии курорт, известный своими водными видами спорта и прочими активными видами отдыха.

Темы: чрезвычайное происшествие
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