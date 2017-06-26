Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Колумбии затонул корабль со 150 пассажирами

Понедельник, 26 июня 2017, 04:07

На северо-западе Колумбии в результате кораблекрушения погибли не менее девяти человек.

Об этом сообщает BBC.

Четырехпалубное прогулочное судно потерпело крушение на водохранилище Пеньоль, расположенном у туристического города Гуатапе.

Судя по видеозаписи кораблекрушения, опубликованной в Твиттере издания Noticias Caracol, судно погрузилось под воду наполовину за полминуты.

На видео можно разглядеть, как люди выпрыгивают из тонущего судна. На помощь им подошли несколько небольших лодок. Около 28 человек остаются пропавшими без вести.

Военно-воздушные силы страны ведут спасательную операцию.

Капитан пожарной службы Луис Бернардо Моралес, участвующий в спасательной операции, сообщил, что судно потерпело крушение, находясь совсем недалеко от порта.

"Мы не знаем, была ли причиной затопления судна техническая неисправность, был ли это перегруз или что-то связанное с течениями", - сказал агентству Франс-пресс.

Гуатапе - это муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Город находится в 400 километрах от столицы Колумбии Боготы.

Это популярный в Колумбии курорт, известный своими водными видами спорта и прочими активными видами отдыха.

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Мать подростка, с отцом погибшего на "Титане", заявила, что уступила место сыну
Последние новости
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
Все новости...
Реклама: