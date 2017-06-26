В Колумбии затонул корабль со 150 пассажирами

На северо-западе Колумбии в результате кораблекрушения погибли не менее девяти человек.

Об этом сообщает BBC.

Четырехпалубное прогулочное судно потерпело крушение на водохранилище Пеньоль, расположенном у туристического города Гуатапе.

Судя по видеозаписи кораблекрушения, опубликованной в Твиттере издания Noticias Caracol, судно погрузилось под воду наполовину за полминуты.

#Video Momento en que la embarcación con más de 100 personas a bordo naufraga en aguas de la represa Peñol – Guatapé. Cortesía: Juan Quiroz pic.twitter.com/Nj8XIVdlh8 — Noticias Caracol (@NCAntioquia) 25 червня 2017 р.

На видео можно разглядеть, как люди выпрыгивают из тонущего судна. На помощь им подошли несколько небольших лодок. Около 28 человек остаются пропавшими без вести.

Военно-воздушные силы страны ведут спасательную операцию.

Капитан пожарной службы Луис Бернардо Моралес, участвующий в спасательной операции, сообщил, что судно потерпело крушение, находясь совсем недалеко от порта.

"Мы не знаем, была ли причиной затопления судна техническая неисправность, был ли это перегруз или что-то связанное с течениями", - сказал агентству Франс-пресс.

Гуатапе - это муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Город находится в 400 километрах от столицы Колумбии Боготы.

Это популярный в Колумбии курорт, известный своими водными видами спорта и прочими активными видами отдыха.