В Колумбии затонул корабль со 150 пассажирами
На северо-западе Колумбии в результате кораблекрушения погибли не менее девяти человек.
Об этом сообщает BBC.
Четырехпалубное прогулочное судно потерпело крушение на водохранилище Пеньоль, расположенном у туристического города Гуатапе.
Судя по видеозаписи кораблекрушения, опубликованной в Твиттере издания Noticias Caracol, судно погрузилось под воду наполовину за полминуты.
#Video Momento en que la embarcación con más de 100 personas a bordo naufraga en aguas de la represa Peñol – Guatapé. Cortesía: Juan Quiroz pic.twitter.com/Nj8XIVdlh8— Noticias Caracol (@NCAntioquia) 25 червня 2017 р.
На видео можно разглядеть, как люди выпрыгивают из тонущего судна. На помощь им подошли несколько небольших лодок. Около 28 человек остаются пропавшими без вести.
Военно-воздушные силы страны ведут спасательную операцию.
Капитан пожарной службы Луис Бернардо Моралес, участвующий в спасательной операции, сообщил, что судно потерпело крушение, находясь совсем недалеко от порта.
"Мы не знаем, была ли причиной затопления судна техническая неисправность, был ли это перегруз или что-то связанное с течениями", - сказал агентству Франс-пресс.
Гуатапе - это муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Город находится в 400 километрах от столицы Колумбии Боготы.
Это популярный в Колумбии курорт, известный своими водными видами спорта и прочими активными видами отдыха.