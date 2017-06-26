Суд по Насирову частично закроют для прессы

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Понедельник, 26 июня 2017, 12:26

Соломенский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о продлении возложенных обязанностей на временно отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова частично в закрытом режиме.

Такое решение в понедельник принял судья Тарас Оксюта.

По словам судьи, заседание будет закрытым для прессы во время выступлений защиты Насирова, содержащих медицинскую тайну о состоянии здоровья их подзащитного.

 
Насиров присутствует на заседании 26 июня
уп

В ходе судебного заседания адвокат Насирова Александр Лысак подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

"Будут исследоваться документы, содержащие медицинскую тайну нашего подзащитного. Такие сведения могут быть объявлены только с разрешения нашего подзащитного, такого разрешения нет", – обосновывал Лысак.

В свою очередь сторона обвинения выступила против принятия такого решения.

"Адвокаты могут его (диагноз ред.) не называть. В условиях нераскрытия диагноза ни стороной защиты, ни стороной обвинения мы можем дальше продолжать судебное заседание. Решение принимают в совещательной комнате, все документы можно предоставить судье, где он их изучит", – сказал прокурор Андрей Перов.

Роман Кравец, УП

Темы: Насиров суд
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