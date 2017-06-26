Суд по Насірову частково закриють для преси

Солом'янський районний суд Києва розглядатиме клопотання щодо продовження покладених обов'язків на тимчасово відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова частково в закритому режимі.

Таке рішення у понеділок ухвалив суддя Тарас Оксюта.

За словами судді, засідання буде закритим для преси під час виступів захисту Насірова, які міститимуть медичну таємницю про стан здоров'я їх підзахисного.

Насіров присутній на засіданні 26 червня уп

У ході судового засідання адвокат Насірова Олександр Лисак подав клопотання про розгляд справи в закритому режимі.

"Будуть досліджуватися документи, які містять медичну таємницю нашого підзахисного. Такі відомості можуть бути оголошені лише з дозволу нашого підзахисного, такого дозволу немає", – обгрунтовував Лисак.

У свою чергу сторона обвинувачення виступила проти прийняття такої ухвали.

"Адвокати можуть його (діагноз –ред.) не називати. За умов нерозкриття діагнозу ані стороною захисту, ані стороною обвинувачення ми можемо надалі продовжувати судове засідання. Рішення приймають у нарадчій кімнаті, всі документи можна надати судді, де він їх вивчить", – сказав прокурор Андрій Перов.

26 червня суд розглядає клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження запобіжного заходу відстороненому голові ДФС.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Роман Кравець, УП