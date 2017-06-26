Украина подтвердила задержание боевика ОРДО в оккупированном Крыму

Национальная полиция на Генпрокуратура подтвердили, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали боевика ОРДО Вадима Погодина на запрос Украины в Интерпол.

В Генпрокуратуре "Украинской правде" сообщили, что Погодин "21.06.17 задержан по линии Интерпола в Крыму. К нему по решению Ялтинского суда применен временный арест. Разыскивается по представлению следственного отдела Краматорского управления полиции за убийство".

На вопрос, подавала ли украинская сторона какие-то документы для передачи Погодина, в ГПУ ответили: "Пока нет решения. Сейчас изучают этот вопрос".

В то же время пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что в международный розыск Погодина по линии Интерпола украинская сторона объявила в июле 2015 года.

"Сейчас мы получили сообщение о его задержании. Соответственно мы проинформировали инициатора такого розыска - это Краматорский отдел полиции Нацполиции в Донецкой области, и Генеральную прокуратуру", - сказал Тракало.

Также он отметил, что, поскольку Погодина задержали на оккупированной территории, вопросы сотрудничества с российскими силовиками должны решать в Генпрокуратуре.

О задержании Погодина на территории оккупированного Крыма впервые сообщил боевик Иван Семенов в своем Facebook, выложив фото документов задержания.

Погодина задержали 20 июня в Ялте. По словам Семенова, сейчас Погодин находится в изоляторе временного содержания в Симферополе.

"Он задержан на 40 суток. В течение которых будет проводиться обмен материалами уголовного дела между РФ и Украиной для его экстрадиции в Украину", - написал Семенов.

Погодина в Украине обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство группой лиц) и ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, или повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

По информации издания Informnapalm, Погодину инкриминируют ряд тяжких преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко.

После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым.

Олег Твердь, для УП, Оксана Коваленко, УП