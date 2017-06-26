В Ecolines извинились за отказ перевозить украинцев по безвизу

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Понедельник, 26 июня 2017, 15:50

Автобусная компания Ecolines извинилась за своего сотрудника, отказавшего в перевозке на рейсе в Болгарию четырем украинцам, планировавшим воспользоваться безвизовым режимом.

Об этом компания написала на своей странице в Facebook.

"В результате расследования по случаю, который сложился, мы официально сообщаем, что проводник допустил ошибку, выполняя свои обязанности. Правила безвизового режима действуют достаточно короткое время, отсутствие опыта и вызвало некомпетентное поведение проводника при посадке на рейс Киев-Варна (24.06.17)", - заявили в компании.

Компания также утверждает, что не хотела препятствовать украинцам пользоваться безвизом и обещает усилить обучение и инструктаж сотрудников относительно документов, необходимых для пересечения границы.

"Компания Ecolines приносит извинения всем нашим пассажирам, в частности семье - Сергею, Ирине, Александру и Дарье, которые не смогли воспользоваться поездкой. Сейчас мы пытаемся связаться для обсуждения предоставления компенсации за неиспользованную поездку", - добавили в компании.

Как сообщалось, автобусная компания Ecolines отказала в перевозке на рейсе в Болгарию четырем украинцам, которые планировали воспользоваться безвизовым режимом. Проводник написала на билете: "отказ в поездке - нет визы, только биометрия".

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

Украинская правда

Темы: визы ЕС
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