Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ecolines извинились за отказ перевозить украинцев по безвизу

Понедельник, 26 июня 2017, 15:50

Автобусная компания Ecolines извинилась за своего сотрудника, отказавшего в перевозке на рейсе в Болгарию четырем украинцам, планировавшим воспользоваться безвизовым режимом.

Об этом компания написала на своей странице в Facebook.

"В результате расследования по случаю, который сложился, мы официально сообщаем, что проводник допустил ошибку, выполняя свои обязанности. Правила безвизового режима действуют достаточно короткое время, отсутствие опыта и вызвало некомпетентное поведение проводника при посадке на рейс Киев-Варна (24.06.17)", - заявили в компании.

Компания также утверждает, что не хотела препятствовать украинцам пользоваться безвизом и обещает усилить обучение и инструктаж сотрудников относительно документов, необходимых для пересечения границы.

"Компания Ecolines приносит извинения всем нашим пассажирам, в частности семье - Сергею, Ирине, Александру и Дарье, которые не смогли воспользоваться поездкой. Сейчас мы пытаемся связаться для обсуждения предоставления компенсации за неиспользованную поездку", - добавили в компании.

Как сообщалось, автобусная компания Ecolines отказала в перевозке на рейсе в Болгарию четырем украинцам, которые планировали воспользоваться безвизовым режимом. Проводник написала на билете: "отказ в поездке - нет визы, только биометрия".

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

Украинская правда

Темы: визыЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
визы
Пограничники рассказали, сколько россиян получили украинские визы за год
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
Последние новости
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
Все новости...
Реклама: