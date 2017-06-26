В МИД Беларуси "отчитали" украинского посла

Белорусский МИД вызвал "на ковер" посла Украины Игоря Кизима из-за его критических высказываний о военных учениях "Славянское братство - 2017".

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

"Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Республики Беларусь в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Причиной конфликта послужило выступление Кизима на конференции Ostrogorski Forum в Минске. Как передает "Интерфакс-Украина", там он заявил, что приглашенным на учения военным атташе устроили "показательный фарс", а сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя.

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что мероприятие было проведено "в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ".

"При этом приглашение военных атташе, в том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны, что свидетельствовало о высокой транспарентности мероприятия", - подчеркнули там.

"Важно учесть, что в полном соответствии с нашими международными обязательствами мы могли бы не приглашать на них иностранных представителей", - добавили дипломаты.

В то же время, пожаловались в МИДе, с 2001 года "Украина ни разу не приглашала военных наблюдателей из Беларуси для наблюдения за самой крупной военной деятельностью, проводимой на украинской территории".

"Белорусская сторона рассчитывает на продолжение конструктивного диалога в сфере обороны и безопасности в регионе", - резюмировали в министерстве.

Как известно, учения "Славянское братство -2017" прошли в начале июня на Брестском полигоне. В них приняли участие около 1 тыс. военнослужащих Беларуси, России и Сербии, было задействовано более 150 единиц техники.

Украинская правда