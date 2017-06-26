У МЗС Білорусі викликали на килим українського посла

Білоруське МЗС викликало посла України Ігоря Кизима через його критичні висловлювання про військові навчання "Слов'янське братство - 2017".

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ.

"Послу України було вказано на те, що зроблені ним заяви не відповідають високому рівню дружніх відносин між Республікою Білорусь і Україною, є некоректними і містять необгрунтовані звинувачення Республіки Білорусь в недотриманні заходів довіри і безпеки в регіоні ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Причиною конфлікту став виступ Кизима на конференції Ostrogorski Forum в Мінську. Як передає "Інтерфакс-Україна", там він заявив, що запрошеним на навчання військовим аташе влаштували "показовий фарс", а самі навчання пройшли в іншому місці, куди не запросили жодного спостерігача.

Натомість у зовнішньополітичному відомстві стверджують, що захід був проведений "в повній відповідності з нормами міжнародного права і зобов'язаннями Білорусі в рамках ОБСЄ".

"При цьому запрошення військових аташе, в тому числі України, на це навчання було виключно жестом доброї волі з білоруської сторони, що свідчило про високу транспарентність заходу", - підкреслили там.

"Важливо врахувати, що в повній відповідності з нашими міжнародними зобов'язаннями ми могли б не запрошувати на них іноземних представників", - додали дипломати.

У той же час, поскаржилися в МЗС, з 2001 року "Україна жодного разу не запрошувала військових спостерігачів з Білорусі для спостереження за найбільшою військовою діяльністю, що проводиться на українській території".

"Білоруська сторона розраховує на продовження конструктивного діалогу в сфері оборони і безпеки в регіоні", - резюмували в міністерстві.

Як відомо, навчання "Слов'янська братство -2017" пройшли на початку червня на Брестському полігоні. У них взяли участь близько 1 тис. військовослужбовців з Білорусі, Росії та Сербії, було задіяно понад 150 одиниць техніки.

Українська правда