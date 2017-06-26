Насирову придется носить браслет еще 2 месяца - суд
Соломенский райсуд Киева продлил на два месяца обязательства на Романа Насирова относительно ношения электронного браслета и залога в 100 млн гривен.
Такое решение в понедельник принял судья Тарас Оксюта.
"Ходатайство прокуроров удовлетворить. Продлить сроки возложенных на Насирова обязательств", - зачитал судья.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд оставить возложенные ранее на Насирова обязательства в виде залога в 100 тыс гривен и ношение электронного браслета.
В то же время защита Насирова утверждала, что ходатайство САП является необоснованным и безосновательным.
Кроме того, часть заседания прошла в закрытом режиме из-за тайны диагноза Романа Насирова.
Как известно, срок обязательств Насирова, ранее назначенных судом, истек около 18.00 26 июня.
Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.
Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".
Роман Кравец, УП
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