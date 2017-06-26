Насірову доведеться носити браслет ще 2 місяці – суд

Солом'янський райсуд Києва продовжив на два місці зобов'язання на Романа Насірова щодо носіння електронного браслету та застави в 100 млн гривень.

Таке рішення у понеділок ухвалив суддя Тарас Оксюта.

"Клопотання прокурорів задовільнити. Продовжити терміни покладених на Насірова Романа Михайловича зобов'язань", - зачитав суддя.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд залишити покладені раніше на Насірова зобов'язання у вигляді застави в 100 мільйонів гривень та носіння електронного браслету.

Натомість захист Насірова стверджував, що клопотання САП є необґрунтованим та безпідставним.

Крім того, частина засідання відбулася у закритому режимі через таємницю діагнозу Романа Насірова.

Як відомо, термін зобов'язань Насірова, раніше призначених судом, сплив близько 18.00 години 26 червня.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний західу вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Роман Кравець, УП