В штабе АТО заявляют об отсутствии потерь за сутки

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Вторник, 27 июня 2017, 12:55

Сутки 26 июня в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.

Об этом сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник на брифинге во вторник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", – сказал он.

"Прежде всего, это связано с уменьшением интенсивности боевых действий в районе проведения АТО, что обусловлено в частности введением в действие очередного перемирия", – добавил Мотузяник.

Однако, по словам полковника, ситуация далека от идеальной.

"Боевики на участках фронта традиционно продолжают открывать огонь в сторону украинских военных. Более половины обстрелов носят не провокационный характер, а имеют черты откровенно умышленных атак, чем боевики нарушают перемирие", – сказал спикер АТО.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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