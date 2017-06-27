В штабе АТО заявляют об отсутствии потерь за сутки

Сутки 26 июня в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.



Об этом сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник на брифинге во вторник.



"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", – сказал он.



"Прежде всего, это связано с уменьшением интенсивности боевых действий в районе проведения АТО, что обусловлено в частности введением в действие очередного перемирия", – добавил Мотузяник.



Однако, по словам полковника, ситуация далека от идеальной.



"Боевики на участках фронта традиционно продолжают открывать огонь в сторону украинских военных. Более половины обстрелов носят не провокационный характер, а имеют черты откровенно умышленных атак, чем боевики нарушают перемирие", – сказал спикер АТО.



Валентина Романенко, УП