В штабе АТО заявляют об отсутствии потерь за сутки
Сутки 26 июня в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.
Об этом сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник на брифинге во вторник.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", – сказал он.
"Прежде всего, это связано с уменьшением интенсивности боевых действий в районе проведения АТО, что обусловлено в частности введением в действие очередного перемирия", – добавил Мотузяник.
Однако, по словам полковника, ситуация далека от идеальной.
"Боевики на участках фронта традиционно продолжают открывать огонь в сторону украинских военных. Более половины обстрелов носят не провокационный характер, а имеют черты откровенно умышленных атак, чем боевики нарушают перемирие", – сказал спикер АТО.
Валентина Романенко, УП
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