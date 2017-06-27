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У штабі АТО заявляють про відсутність втрат за добу

Вівторок, 27 червня 2017, 12:55

Доба 26 червня в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу у вівторок.

"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений",  – сказав він.

"Перш за все це пов'язано зі зменшення інтенсивності бойових дій в районі проведення АТО, що зумовлено зокрема введенням в дію чергового перемир'я", – додав Мотузяник.

Водночас, за словами полковника, ситуація далека від ідеальної.

"Бойовики на ділянках фронту традиційно продовжують відкривати вогонь у бік українських військових. Більше половини обстрілів носять не провокативний характер, а а мають риси відверто умисних атак, чим бойовики порушують перемир'я", –  сказав речник АТО.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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