У штабі АТО заявляють про відсутність втрат за добу

Доба 26 червня в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу у вівторок.

"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", – сказав він.

"Перш за все це пов'язано зі зменшення інтенсивності бойових дій в районі проведення АТО, що зумовлено зокрема введенням в дію чергового перемир'я", – додав Мотузяник.

Водночас, за словами полковника, ситуація далека від ідеальної.

"Бойовики на ділянках фронту традиційно продовжують відкривати вогонь у бік українських військових. Більше половини обстрілів носять не провокативний характер, а а мають риси відверто умисних атак, чим бойовики порушують перемир'я", – сказав речник АТО.

Валентина Романенко, УП