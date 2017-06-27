В правительстве перечислили пораженные вирусом компании

Вирус атаковал системы Министерства инфраструктуры, Укртелекома, Укрпочты, Укрзализныци, аэропорта "Борисполь, "Новой почты" и ряда банковских учреждений.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.



"Сейчас зараженные системы Министерства инфраструктуры, Укртелекома, Укрпочты, Укрзализныци, аэропорта "Борисполь", "Новой почты" и ряда банковских учреждений. Серверы Кабинета министров Украины пока не пострадали, однако отдельные персональные компьютеры подверглись нападению", - написал он.







По его словам сейчас работники Государственной службы спецсвязи и других соответствующих органов работают над тем, чтобы нейтрализовать атаку.



"Несмотря на хакерскую атаку, транспортная система Украины работает", - добавил Омелян.



Как известно, в департаменте киберполиции НПУ заявили, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.



Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.



Украинская правда