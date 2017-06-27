Через масштабну вірусну атаку не працюють банки, медіа, сервіси

Низка українських компаній та банків зазнають хакерських атак.

Так, наприклад, прес-служба Ощадбанку повідомляє, що на виконання регламентів безпеки та захисту інформації банк був вимушений вдатися до обмеження функціоналу послуг, що надаються клієнтам.

Повідомляється, що клієнти Ощадбанку наразі можуть скористатися банкоматами інших банківських установ, для клієнтів-пенсіонерів ця послуга є безкоштовною.

Як підтвердив "Українській правді" речник Національної поліції України Ярослав Тракало, від хакерських атак постраждали декілька державних фінустанов.

"До поліції надійшли виклики від кількох фінустанов, на які було здійснено хакерські атаки. Наразі фахівці кіберполіції розбираються в проблемі", – сказав він.

Також повідомляється, що хакерської атаки зазнав медіахолдинг ТРК "Люкс", до складу якого входять "24 Канал", національна мережа радіостанцій "Радіо Люкс" та "Радіо Максимум", а також низка популярних інтернет-сайтів. Так о 15-ій годині перестав завантажуватися новинний сайт "Корреспондент".

Крім того, повідомили про збої у роботі мереж "Київенерго" та "Укренерго".

Пізніше з’явилася інформація про вірусну атаку на комп’ютерні мережі "Укрпошти", "Нової пошти" та "Укртелекому".

Офіційний сайт "Укрпошти" не працює.

На своїй офіційній сторінці у Facebook "Нова пошта" повідомила: "Через масовану атаку вірусу Petya.A на наші інформаційні системи відділення та контакт-центр "Нова пошта" тимчасово не можуть обслуговувати клієнтів".

Всі відділення "Нової пошти" тимчасово припинили роботу.

У прес-службі "Укртелекому" також підтвердили кореспонденту факт атаки, а також те, що мова йде про вірус-шифрувальник. За словами представників компанії, незважаючи на атаку компанія продовжує представляти послуги телефонії та інтернету.

На офіційному сайті аеропорту "Бориспіль" опубліковано повідомлення про тимчасову недоступність розкладу рейсів.

Генеральний директор аеропорту Павло Рябікін повідомив на своїй сторінці у Facebook про "спам-атаку".

Про збій у роботі повідомляє також редакція телеканалу ATR.

Прес-служба Київського метрополітену повідомляє про неможливість здійснювати оплату банківськими картками через хакерську атаку.

За повідомленнями користувачів соцмереж також через кібератаки паралізовано роботу ОТП банку, компаній ДТЕК, Центренерго, Новус, Фоззі-груп, Датагруп, Астеліт.

Мобільні оператори "Київстар" і "Vodafone" працюють в штатному режимі.

Також зіткнулася з кібератакою компанія "Укргазвидобування". "Зараз всі комп'ютери компанії вимкнені. Працюємо на телефонах", - йдеться в повідомленні УГВ на сторінці в Facebook.



WOG заявляє, що мережа компанії зазнала аналогічної атаки.



"Зараз відбувається кібератака на більшість провідних українських компаній і банків, в тому числі і на нашу мережу. Відповідно, заздалегідь приносимо вибачення за можливі збої в роботі компанії", - йдеться в повідомленні WOG.



Наразі недоступний також сайт ПАТ Нафтогаз України.



Близько години тому на своєму офіційному Twitter російська компанія Роснефть також заявила, що її сервера зазнали хакерської атаки.

Про затримки з відправленням і доставкою повідомляє компанія Rozetka.ua.

"У зв'язку з чисельними кібератаками на державні та комерційні підприємства України, можлива затримка відправлень по території України, адресні доставки по Києву також можуть здійснюватись з затримкою. Кур'єрські служби докладають максимум зусиль аби поновити роботу найближчим часом. Сподіваємось на ваше розуміння", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Українська правда, Економічна правда