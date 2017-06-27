В уряді перерахували уражені вірусом компанії

Вірус атакував системи Міністерства інфраструктури, Укртелекому, Укрпошти, Укрзалізниці, аеропорту "Бориспіль, "Нової пошти" та низки банківських установ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Наразі заражені системи Міністерства інфраструктури, Укртелекому, Укрпошти, Укрзалізниці, аеропорту "Бориспіль", "Нової пошти" та низки банківських установ. Сервери Кабінету міністрів України наразі не постраждали, проте окремі персональні комп’ютери зазнали нападу", - написав він.

За його словами зараз працівники Державної служби спецзв'язку та інших відповідних органів працюють над тим, щоб нейтралізувати атаку.

"Незважаючи на хакерську атаку, транспортна система України працює", - додав Омелян.

Як відомо, в департаменті кіберполіції НПУ заявили, що отримали вже 22 повідомлення про вірусну атаку.

Раніше стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній.

Українська правда