Вірус вразив 22 установи – Кіберполіція
В департаменті кіберполіції НПУ заявляють, що отримали вже 22 повідомлення про вірусну атаку.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало.
"…надійшло уже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів. Це звернення як від державних, так і приватних установ. Зокрема, і від одного з мобільних операторів", - написав він.
За його словами, аналогічні повідомлення надходять і до регіональних представництв Департаменту кіберполіції.
"Повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів продовжують надходити. Усі вони фіксуються", - написав Тракало.
Він заявив, що після отримання таких звернень на місце виїжджають спеціалісти кіберполіції та інших профільних служб, "які працюють над протидією розповсюдження вірусу, а також ліквідацією його наслідків".
Наразі сайт департаменту кіберполіції Нацполіції України не працює.
Раніше стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній.
Українська правда