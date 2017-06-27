СМИ: "Интер" тоже попал под атаку вируса

1279 просмотров
Вторник, 27 июня 2017, 22:59

Медиагруппа Inter Media Group заявляет, что также подверглась вирусной атаке.

Об этом "Українським Новинам" сообщил директор компании "Национальные информационные системы" (НИС), которая входит в Inter Media Group, Александр Пилипец.

"У нас поражены (вирусом) с десяток серверов, в том числе технологический, хранилище данных, обработки данных, титрования. Пострадали и персональные компьютеры", - сказал он.

Вместе с тем Пилипец отметил, что благодаря профессиональным действиям сотрудников "Национальных информационных систем" сбоев в эфире телеканала удалось избежать.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

Темы: СМИ Интер интернет хакеры вирус
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гужва вышел из СИЗО и заявил о подготовке новых дел 27 июня 2017, 12:42
Несмотря на внесение залога, Гужву в понедельник отпустить не могут 26 июня 2017, 21:40
Дело Гужвы: прокуратура отрицает распространение секретных данных 26 июня 2017, 16:14
powered by lun.ua
Главные новости
СБУ сообщила, как работает вирус Petya.A и как от него уберечься
В Украине ужесточили контртеррористические меры из-за высокого уровня угрозы
Шаповал был первым "киборгом", заходившим в ДАП – Матиос
Вирусом поражены 22 учреждения - Киберполиция
Все новости
Светлая память

Ушел из жизни художник Сергей Якутович

Стихи

Любовь, страх, смерть: 5 грузинских поэтов, которых стоит знать