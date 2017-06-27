Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ сообщила, как работает вирус Petya.A и как от него уберечься

Вторник, 27 июня 2017, 19:59

Подавляющее большинство заражений операционных систем вирусом Petya.A происходила через открытие вредоносных приложений - документов Word, PDF-файлов, которые были направлены на электронные адреса коммерческих и государственных структур.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, обнародовав рекомендации по защите компьютеров от кибератаки вируса-вымогателя.

"Атака, основной целью которой было распространение шифровальщика файлов Petya.A использовала сетевую уязвимость MS17-010, в результате эксплуатации которой на инфицированную машину устанавливался набор скриптов, используемых злоумышленниками для запуска упомянутого шифровальщика файлов", - говорится в сообщении.

Согласно информации, вирус атакует компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows путем шифрования файлов пользователя, после чего выводит сообщение о преобразовании файлов с предложением произвести оплату ключа дешифрования в биткоинах в эквиваленте суммы $300 для разблокировки данных.

"На сегодня зашифрованные данные, к сожалению, расшифровке не подлежат", - сообщили в СБУ.

Среди рекомендаций ведомства, опубликованных на его официальном сайте - совет не перезагружать компьютер, который может быть инфицирован, сохранить все файлы, которые наиболее ценны, на отдельный не подключенный к компьютеру носитель, а в идеале - резервную копию вместе с операционной системой.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Украинская правда

Темы: СБУхакерыинтернетвирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
Все новости...
Реклама: