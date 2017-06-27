Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция начала расследовать глобальную вирусную атаку

Вторник, 27 июня 2017, 19:03

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже начато уголовное производство по статье 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей", - сказал он журналистам во вторник вечером.

Тракало указал, что хакерской атаке подверглись ряд государственных учреждений, банковских систем и масс-медиа.

"Специалисты работают над тем, чтобы не допустить распространения вредоносного программного обеспечения и ликвидировать его последствия", - добавил Тракало.

Ранее в департаменте киберполиции НПУ заявили, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициявирусинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
полиция
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Последние новости
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
Все новости...
Реклама: