Рейдерский захват: На Кировоградщине подрались ветераны АТО и полиция

В Кировоградской области полиция задержала несколько десятков ветеранов АТО, в том числе одного из командиров батальона "Донбасс", которые пытались помочь местному фермеру предотвратить рейдерский захват его предприятия.

Об этом пишет ZN.ua.

Как сообщил ветеран батальона "Донбасс" и владелец охранного предприятия Евгений Шевченко, бойцы "Донбасса" и "Айдара" помогли фермеру из села Бережинка отразить атаку "титушек", которые пытались осуществить силовой захват предприятия.

"Рейдеры из охранной компании "Борисфен", которую контролирует народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза попытались захватить головной офис предприятия, но восстали крестьяне. Полиция на вызовы не приезжала в течение двух часов. Приехали уже по факту, когда крестьяне разбили "титушек" и собственноручно задержали 31 человека", – написал Шевченко на своей странице в Facebook во вторник, 27 июня.

Впоследствии, по словам Шевченка, собственника фермера вызвали на допрос в прокуратуру, во время которого его госпитализировали с сердечным приступом.

В село прибыли вооруженные полицейские, которые, отказавшись представиться, задержали ветеранов АТО, охранявших предприятие. Задержание проводилось с нарушением норм УПК и сопровождалось немотивированным насилием со стороны полиции. Кроме того, у задержанных отобрали деньги без оформления протоколов, утверждает Шевченко.

Очевидцы событий из числа ветеранов батальона "Донбасс" опубликовали в соцсетях большое количество видеозаписей происходящего.

После задержания ветеранов и местных жителей пытались вывезти автобусами из села. По словам Шевченка, автобусы направлялись в Умань Черкасской области.

На границе области местные жители перекрыли дорогу, заблокировав движение автобусов.

"Полиция была вынуждена отпустить задержанных. На место прибыли губернатор и руководство областной полиции, но они не могут пояснить, по какой причине ветеранов и крестьян сначала избили, а затем задержали и ограбили", – отметил Шевченко.

Конфликту предшествовала попытка рейдерского захвата предприятия путем оформления фиктивной сделки дарения. Согласно выводам Киевского института судебной экспертизы, подпись фермера была подделана. В то же время, экспертиза областной прокуратуры подтвердила достоверность подписи.

По состоянию на вечер вторника, сообщений об инциденте на официальных сайтах нацполиции и ГУ НП в Кировоградской области не было. В то же время, 26 июня опубликовано сообщение о задержании 31 человека за попытку рейдерского захвата одного из предприятий области.

Как сообщалось, 3 июня, после того как в Винницкой области "банда титушок" из 45 человек попыталась с оружием в руках захватить сельхозпредприятие, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "жесткую линию" поведения с рейдерами.