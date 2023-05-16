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Захват земли на Одесчине: жену депутата выпустили из СИЗО под домашний арест

Станислав ПогориловВторник, 16 мая 2023, 18:34
Захват земли на Одесчине: жену депутата выпустили из СИЗО под домашний арест
ФОТО СБУ

Коллегия судей Одесского апелляционного суда выпустила из СИЗО под круглосуточный домашний арест Олесю Деревянко, которую вместе с мужем Николаем подозревают в организации рейдерского захвата 280 га земли на Одесчине.

Источник: издание "Думская", народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

Дословно: "Олеся Деревянко находилась в следственном изоляторе с возможностью выхода на свободу под залог 8 млн грн. Апелляция отменила решение первой инстанции и отправила ее под круглосуточный домашний арест".

Детали: Гончаренко пообещал, что его дальняя родственница, мать 5-х детей, никуда не убежит и поблагодарил за огласку дела.

Самого Николая Деревянко, депутата областного совета от "Европейской солидарности", суд оставил за решеткой.  

Также суд отказался уменьшать назначенную сумму залога в 24,5 млн гривен.

Что предшествовало: 1 мая Служба безопасности разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену, которые подозреваются в организации рейдерского захвата 280 га земли в Одесской области. Подозрение вручили Олесе и Николаю Деревянко. Леся - троюродная сестра нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, Николай - депутат от "ЕС" в Одесском облсовете.

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Темы: Одесская областьземлярейдерство
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