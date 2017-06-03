Тиллерсон изучает возможности для участия США в вопросах Донбасса

Ситуация на востоке Украины является очень важной частью политики США в отношении Украины, поэтому госсекретарь Рекс Тиллерсон изучает различные варианты участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом заявила журналистам в пятницу посол США в Украине Мари Йованович, сообщает "Укринформ".

"Мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины и, я думаю, движемся вперед в очень позитивном направлении. Очевидно, что ситуация на востоке является очень важной частью этого, и мы будем всячески поддерживать Украину. Госсекретарь Тиллерсон внимательно изучает все возможные варианты нашего участия в решении этого вопроса", - ответила она на вопрос, рассматривают ли США возможность участия в "нормандском" или каком-то другом формате для урегулирования конфликта на Донбассе.