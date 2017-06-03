Стрельба в Винницкой области: 45 задержанных взяты под стражу

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Суббота, 3 июня 2017, 10:39

В Виннице избрана мера пресечения всем задержанным в результате стрельбы в н.п. Метановка.

Об этом 3 июня сообщил директор департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Винницкий горсуд рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения 45 задержанным за совершение хулиганских действий в с.Метановка по ч.4 ст. 296 УК. Всем 45 задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога", - сообщил он.

Как известно, 31 мая на территорию зернотока в с. Метановка Винницкой области ворвались около 20 вооруженных мужчин и открыли стрельбу.

В результате инцидента ранения получили 6 человек, правоохранители задержали более 40 вооруженных мужчин.

Украинская правда

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие
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