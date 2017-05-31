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Перестрелка в Винницкой области: 6 человек ранены, 42 - задержаны

Среда, 31 мая 2017, 16:38
Перестрелка в Винницкой области: 6 человек ранены, 42 - задержаны
npu.gov.ua

В результате стрельбы, произошедшей в среду в селе Метановка Винницкой области, ранения получили шесть человек, правоохранители задержали более 40 вооруженных людей.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил директор департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Группа вооруженных лиц в балаклавах ворвалась на территорию зернотока и начала стрельбу, в результате которой шесть человек получили повреждения различной степени тяжести", - рассказал он.

По его словам, это преимущественно местные жители, охранявшие зерноток. Один из них, 45-летний мужчина, который получил ранение из травматического оружия в живот. Двое из травмированных госпитализированы.

"После прибытия полиции и отказа правонарушителей сложить оружие бойцы-спецназовцы и полицейские задержали более 40 вооруженных правонарушителей. По предварительной информации, у задержанных изъято 8 помповых ружей, 5 травматических пистолетов, а также 2 охотничьих карабина", - сообщил он.

Тракало добавил, что это была попытка рейдерского захвата.

"Установлено, что конфликт возник между владельцем сельхозпредприятия и собственниками имущественных паев. В дальнейшем полиция будет разбираться в деталях", - рассказал он.

По словам Тракало, на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

Ситуацию также прокомментировал в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев. Он рассказал, что силовики "уложили лицом в землю" 42 человека с оружием.

"Молодчики в балаклавах рискнули захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Теплицкого района. Между местным фермером-арендатором, поддерживаемым местными жителями, и незваными гостями завязалась драка", - написал он.

По словам начальника полиции, этот факт полиция квалифицировала как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), которое наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.

"В результате нападения на фермерское хозяйство 45-летний житель Метановки получил ранение в живот. С травматическими ранениями за помощью к врачам обратилось еще пять человек. Их жизни ничего не угрожает. От госпитализации люди отказались", - рассказал Князев.

Как сообщалось ранее, на территорию зернотока в селе Метановка Винницкой области ворвались около 20 вооруженных мужчин и начали стрельбу, в ходе которой был ранен один человек.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествие
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