В Донецке прогремел взрыв, разрушено здание торгового университета

В результате взрыва в Донецке обрушилось здание института.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно предварительным данным, причиной взрыва могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства.

"По предварительным данным, происшедшее квалифицируется как теракт, направленный против гражданского населения республики. Согласно предварительным данным, могла сработать закладка - самодельное взрывное устройство", - сказал источник в незаконной организации "ДНР".

Как сообщает информационный ресурс ДАН, подчиненный "ДНР", частичное обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли произошло в результате подмыва стены из-за обильных осадков.



Также сообщается, что в результате происшествия есть одна пострадавшая – это женщина-сторож. Она госпитализирована службой скорой помощи.

В результате взрыва разрушена часть актового зала, а также библиотека. Российское агентство РИА Новости сообщило, что в целом площадь обрушения составила 340 квадратных метров, жертв нет.