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У Донецьку обвалилась будівля університету торгівлі, бойовики заявили про вибух

П'ятниця, 30 червня 2017, 03:09
У Донецьку обвалилась будівля університету торгівлі, бойовики заявили про вибух

В Донецьку обвалилися кілька поверхів будівлі університету економіки і торгівлі.

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на "Інтерфакс".

Як заявили терористи, причиною обвалу могло стати спрацьовування саморобного вибухового пристрою.

"За попередніми даними, те що сталося кваліфікується як теракт, спрямований проти цивільного населення республіки. Згідно з попередніми даними, могла спрацювати закладка - саморобний вибуховий пристрій", - сказало джерело в незаконній організації "ДНР".

Як повідомляє інформаційний ресурс ДАН, підконтрольний "ДНР", часткове обвалення будівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі відбулося в результаті підмиву стіни через рясні опади.

Також повідомляється, що в результаті події є одна постраждала - це жінка-сторож. Вона госпіталізована службою швидкої допомоги.

В результаті обвалу зруйновано частину актового залу, а також бібліотека. Російське агентство РИА Новости повідомило, що загалом площа обвалення склала 340 квадратних метрів, жертв немає.

"Українська правда" в Threads

Теми: Донецьквибух
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