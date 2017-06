Теракт в Лондоне: 6 погибших, 3 нападавших уничтожены

В результате теракта в Лондоне погибли 6 человек, более 30 человек получили ранения. Полиция уничтожила 3 ​​нападавших.

Об этом сообщает полиция Лондона.

Помощник комиссара полиции Марк Роули воспроизвел ход событий в Лондоне прошлой ночью.

Так, в 22:08 (по местному времени) в полицию начали поступать сообщения о наезде на пешеходов на Лондонском мосту. После наезда, машина продолжила движение в район Боро-маркет. Там подозреваемые вышли из машины и начали нападать на прохожих с ножами. Вооруженные полицейские уничтожили 3 нападавших в районе Боро-маркет в течение 9 минут после получения вызова. На подозреваемых были надеты предметы, похожие на пояса смертников, но оказалось, что это муляжи.

На момент публикации заявления, в полиции считают, что в результате теракта погибли 6 человек и не менее 20 получили ранения.

AC Rowley confirmed “At this stage, we believe that six people have died in addition to the three attackers shot dead by police."