Теракт в Лондоне: 6 погибших, 3 нападавших уничтожены

1720 просмотров
0
Воскресенье, 4 июня 2017, 06:44
GABRIELE SCIOTTO

В результате теракта в Лондоне погибли 6 человек, более 30 человек получили ранения. Полиция уничтожила 3 ​​нападавших.

Об этом сообщает полиция Лондона.

Помощник комиссара полиции Марк Роули воспроизвел ход событий в Лондоне прошлой ночью.

Так, в 22:08 (по местному времени) в полицию начали поступать сообщения о наезде на пешеходов на Лондонском мосту. После наезда, машина продолжила движение в район Боро-маркет. Там подозреваемые вышли из машины и начали нападать на прохожих с ножами. Вооруженные полицейские уничтожили 3 нападавших в районе Боро-маркет в течение 9 минут после получения вызова. На подозреваемых были надеты предметы, похожие на пояса смертников, но оказалось, что это муляжи.

На момент публикации заявления, в полиции считают, что в результате теракта погибли 6 человек и не менее 20 получили ранения.

В то же время, как сообщают медики, в результате инцидента госпитализированы 30 человек, еще несколько человек получили медицинскую помощь на месте событий.

Как сообщалось, в Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих, одновременно неподалеку в районе Боро-маркет произошли нападения с ножом.

Темы: Великобритания терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лондон: Полиция заявила о теракте, угроза продолжается, слышны взрывы 4 июня 2017, 04:18
Лондон: наезд на пешеходов и резня, есть жертвы 4 июня 2017, 01:06
Партия Мэй опережает лейбористов всего на 3% за неделю до выборов 2 июня 2017, 10:09
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Теракт в Лондоне: 6 погибших, 3 нападавших уничтожены
Лондон: наезд на пешеходов и резня, есть жертвы
Аваков объявил "жесткую линию" поведения с рейдерами
Красногоровку обстреляли из минометов, ранена женщина
Все новости
Здесь и сейчас

5 решений, которые легко принимать, практикуя майндфулнес

Афиша на 2-4 июня

Гешефт Garage Сале, швединг, выставка Юрия Коваля, уйма фестивалей