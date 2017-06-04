Оправдание экс-мэра Стаханова: Прокуратура Харьковщины подаст апелляцию

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Воскресенье, 4 июня 2017, 20:10

Прокуратура Харьковской области подаст апелляцию на решение суда, которым оправдан экс-мэр Стаханова Юрий Борисов

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской прокуратуры Вита Дубовик.

"Прокуратура считает, что на стадии досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для обвинительного приговора. Прокуратура подаст апелляцию на решение суда, которым оправдан Стаханов, - как только получит полное решение суда", - отметила она.

По словам пресс-секретаря прокуратуры, в четверг была объявлена только резолютивная часть решения суда.

Как известно, суд оправдал Юрия Борисова, арестованного в 2014 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Правоохранители установили, что мэр Стаханова сотрудничал с представителями прежней власти и некоторыми действующими депутатами от "Партии регионов".

При их поддержке Борисов организовал и обеспечил проведение в Стаханове незаконного референдума 11 мая по отделению Луганской области от Украины.

Сообщалось, что Борисов сотрудничает со следствием по вопросам организации проведения и финансирования референдума по созданию "Луганской народной республики".

Украинская правда

Темы: прокуратура сепаратизм
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