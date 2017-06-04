Оправдание экс-мэра Стаханова: Прокуратура Харьковщины подаст апелляцию
Прокуратура Харьковской области подаст апелляцию на решение суда, которым оправдан экс-мэр Стаханова Юрий Борисов.
Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской прокуратуры Вита Дубовик.
"Прокуратура считает, что на стадии досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для обвинительного приговора. Прокуратура подаст апелляцию на решение суда, которым оправдан Стаханов, - как только получит полное решение суда", - отметила она.
По словам пресс-секретаря прокуратуры, в четверг была объявлена только резолютивная часть решения суда.
Как известно, суд оправдал Юрия Борисова, арестованного в 2014 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Правоохранители установили, что мэр Стаханова сотрудничал с представителями прежней власти и некоторыми действующими депутатами от "Партии регионов".
При их поддержке Борисов организовал и обеспечил проведение в Стаханове незаконного референдума 11 мая по отделению Луганской области от Украины.
Сообщалось, что Борисов сотрудничает со следствием по вопросам организации проведения и финансирования референдума по созданию "Луганской народной республики".
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.