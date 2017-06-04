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Суд оправдал экс-мэра Стаханова, проводившего "референдум" – журналист

Воскресенье, 4 июня 2017, 14:55
Суд оправдал экс-мэра Стаханова, проводившего референдум – журналист

Суд оправдал экс-мэра Стаханова Юрия Борисова, арестованного в 2014 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Несмотря на имеющиеся доказательства, документы и видео - скатали очередной договорняк", - считает журналист.

Он отметил, что Борисов был одним из трех мэров, арестованных за сепаратизм. В настоящий момент под стражей остаются только Неля Штепа из Славянска и Владимир Слепцов из Дзержинска (Торецка).

"Остальные мэры, проводившие референдум, вообще не имеют проблем с законом и продолжают занимать свои должности. Получается, что антиконституционный референдум провели, тысячи людей погибли, но никто не виноват", - написал Казанский.

Как известно, задержанного мэра города Стаханов Юрия Борисова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Правоохранители установили, что мэр Стаханова сотрудничал с представителями прежней власти, а также некоторыми действующими депутатами от "Партии регионов".

При их поддержке Борисов организовал и обеспечил проведение в Стаханове незаконного референдума 11 мая по отделению Луганской области от Украины.

Ранее сообщалось, что Борисов сотрудничает со следствием по вопросам организации проведения и финансирования референдума по созданию "Луганской народной республики".

Украинская правда

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Темы: сепаратизм
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