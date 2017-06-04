Окуева: Киллера готовили не у Кадырова, а в ФСБ или ГРУ

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Воскресенье, 4 июня 2017, 22:10

Нападение на Адама Осмаева, раненого в результате покушения, совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Об этом заявила жена Осмаева Амина Окуева в интервью ТСН.

"Судя по тому, как он общался, его психологическая подготовка, очень искусно симулировал европейский акцент, все время разговаривал с европейским акцентом, - он готовился не в кадыровском дворе, его ФСБ готовила или ГРУ, более серьезные конторы", - отметила Окуева.

По ее словам, у нее и мужа была информация, что существует заказ на них.

"У нас была достоверная информация, что заказ на нас не в одно место, а в множество мест рассылается. От Чечни доброжелатели с риском для себя сообщали, что поступала информация от наших спецслужб - и СБУ, и внешней разведки, именно российские спецслужбы тоже эти задачи ставят и планируют выполнить. .... Но Кадыров никогда не сделает ничего по своей воле. ... Мы готовились к этому мрально и физически, ждали каждый день", - заявила Окуева.

По ее словам, то, что нападающий остался жив "важно не только для всей политики, но и с геополитической точки зрения".

"Россия засылает своих террористов и диверсантов по всему миру, он (киллер) работал и в Австрии. Он пытался отработать и в Украине. ... Такие люди - профессионалы и беспринципные, которым нет разницы - убить, кого заказали, или совершить нападение на толпу", - добавила жена добровольца. 

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападавшему объявлено о подозрении

Темы: криминал Киев
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