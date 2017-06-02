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СМИ: Нападающим на Осмаева является личный киллер Кадырова

Пятница, 2 июня 2017, 12:34

СМИ установили, что человек, который пытался застрелить Адама Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает Еспресо.TV и приводит старые фото человека, похожего на Александра Дакара, который напал на Осмаева в четверг.

Так журналисты нашли публикацию российского издания "Руспрес" за 2009 год о питерском бандите Артуре Денисултанове-Курмакаеве по прозвищу "Динго".

Паспорт нападника на Осмаєва і Окуєву
Паспорт нападника на Осмаєва і Окуєву
фото РБК
Фото з матеріалу російського видання за 2009 рік. Артур Денисултанов-Курмакаєв
Артур Денисултанов-Курмакаєв
Фото з матеріалу російського видання за 2009 рік

В сообщении отмечается, что бывшего охранника Кадырова - Умара Исраилова, который обвинял президента Чечни Рамзана Кадырова в пытках, в 2009 году убили в Вене, где он просил политическое убежище.

На допросе после убийства, Курмакаев рассказывал о списках врагов Кадырова, где были 300 кандидатов на отстрел.

По словам Денисултанова-Курмакаева, он якобы тоже выполнял волю Кадырова. Ему следовало убедить Исраилова вернуться в Чечню, а после отказа поступил приказ убить отступника.

New York Times, которая проводила собственное расследование смерти Исраилова, со ссылкой на официальные показания Курмакаев писал, что летом 2008 года он незаконно проник в Европу по заданию высокопоставленного чиновника из окружения Кадырова для того, чтобы заставить Умара Исраилова отозвать свою жалобу из Страсбурга.

Сообщается, что уроженец чеченского Гудермеса Артур Денисултанов впервые был осужден в 1990 году еще в Чечено-Ингушской АССР. Тогда он получил два года за вымогательство, но в феврале 1991-го вышел по амнистии, объявленной Джохаром Дудаевым.

Сообщается, что Денисултанов "прославился" благодаря громкой истории со своим обменом в 1998 году на русского солдата, который находился в чеченском плену.

Денисултанов взял фамилию Курмакаев летом 2001 года, когда женился на сестре известного гатчинского бизнесмена Кияма Курмакаева. Впоследствии он неоднократно менял паспорта и фамилии.

В МВД "Украинской правде" сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию до проведения допроса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминалКиевЧечня
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