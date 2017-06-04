Нападавшему на Окуеву и Осмаева объявлено о подозрении

Злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Асмаева и его жену Амину Окуеву, объявлено о подозрении.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец в facebook.

"По согласованию с прокуратурой города Киева 03.06.2017 следователем СУ ГУ ЧП в г.. Киеве сообщено о подозрении 58-летнему мужчине, который 1 июня 2017 года совершил покушение на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева - Адама Асмаева и его жену Амину Окуеву", - написала она.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападавший, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины, – не Александр Дакар, "а совсем другой человек, регулярно ездивший в Россию для получения инструкций из центра".

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

3 июня Окуева сообщила, что состояние Осмаева улучшилось.